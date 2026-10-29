$140 тисяч за дозвіл на забудову: у Луцьку судитимуть депутата

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Перед судом постане депутат Луцької міської ради, якого обвинувачують в одержанні неправомірної вигоди за сприяння в будівництві багатоквартирного житлового будинку

Про це повідомило НАБУ, передає RegioNews .

Як встановило слідство, двоє депутатів Волинської обласної ради, які очолювали депутатські фракції. У змові з двома керівниками фракцій Луцької міської ради звернулися до користувача земельної ділянки в Луцьку — колишнього народного депутата України — з проханням надати неправомірну вигоду.

За версією слідства, із загальної суми 110 тисяч доларів мали отримати фігуранти та інші депутати обласної ради, ще 30 тисяч доларів призначалися двом керівникам депутатських фракцій міськради.

Натомість депутати мали ухвалити рішення, які створили б законні підстави для будівництва багатоквартирного житлового будинку в Луцьку.

Обвинувачення має бути доведене в суді. Відповідно до принципу презумпції невинуватості, особа вважається невинуватою, доки її вину не встановить обвинувальний вирок суду.

Нагадаємо, що на Одещині до суду скерували обвинувальний акт щодо колишнього голови сільської ради Березівського району, якого підозрюють у службовій недбалості.