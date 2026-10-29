Збирала дані про військові об’єкти й переміщення техніки: харків’янку засудили до 15 років

Фото: Офіс Генерального прокурора

65-річну жительку Харкова засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна за державну зраду. За даними прокуратури, жінка передавала російській воєнній розвідці інформацію про виробництво безпілотників

Про це повідомив Офіс генерального прокурора, передає RegioNews .

За даними слідства, у 2024 році російська воєнна розвідка завербувала жінку, яка працювала прибиральницею. За завданням куратора вона збирала відомості про українські військові об’єкти та передавала їх російській стороні.

Зокрема, харків’янка повідомляла про виробництво безпілотників і тренувальний центр українських військових. Також вона підтверджувала ракетні удари по цих об’єктах, фотографувала та передавала інформацію про переміщення військової техніки.

Звіти куратору жінка надсилала через Telegram. У жовтні 2024 року її затримали після виконання чергового завдання.

Прокурори Рівненської обласної прокуратури довели її вину в державній зраді за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України. Суд призначив їй 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Харкові правоохоронці затримали двох агентів російських спецслужб, які готували теракт проти українських військових. Йдеться про 25-річного харків’янина та його неповнолітню спільницю, яких завербували представники РФ.