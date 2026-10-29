У Харкові водій їздив із підробленим посвідченням: йому повідомили про підозру

Фото: поліція Харківської області

У Харкові 31-річного чоловіка підозрюють у використанні підробленого водійського посвідчення. Документ виявили патрульні, які зупинили автомобіль у Слобідському районі міста в жовтні

Про це повідомили в поліції Харківської області, передає RegioNews .

Під час перевірки документів чоловік надав посвідчення водія, яке, за результатами перевірки, не відповідало встановленим зразкам офіційних документів.

Як встановили під час досудового розслідування, у 2025 році чоловік придбав підроблений документ у невстановленої особи за гроші. Надалі він використовував посвідчення для керування автомобілем.

Дізнавачі відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 за процесуального керівництва прокуратури повідомили чоловіку про підозру за ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України — використання завідомо підробленого документа.

Досудове розслідування триває. Вину підозрюваного має встановити суд.

Нагадаємо, у Рівному колишній суддя постане перед судом через "липову" довідку. Йому загрожує до 5 років позбавлення волі.Триває досудове розслідування, встановлюються всі особи, причетні до підробки документів.