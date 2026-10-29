На Рівненщині знешкодили бойову частину російського дрона
У Рівненському районі поліцейські вибухотехніки знешкодили бойову частину російського реактивного безпілотника, яка впала неподалік приватного будинку після ураження силами протиповітряної оборони
Про це повідомила поліція Рівненської області, передає RegioNews.
За даними правоохоронців, після ураження ворожого БпЛА його бойова частина відокремилася від корпусу та впала поблизу приватного домоволодіння.
На місце прибули вибухотехніки поліції Рівненщини. Фахівці розрядили боєприпас і привели його в безпечний стан, після чого транспортували на тимчасовий підривний майданчик, де бойову частину контрольовано знищили.
Поліція закликає громадян не наближатися до підозрілих або вибухонебезпечних предметів і не торкатися їх. Про такі знахідки потрібно негайно повідомляти за номерами 102 або 101.
Нагадаємо, в Одесі рятувальники та вибухотехніки знешкодили російський безпілотник, який влучив у 24-поверховий житловий будинок і застряг у фасаді на рівні 15 поверху.