На Рівненщині знешкодили бойову частину російського дрона

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У Рівненському районі поліцейські вибухотехніки знешкодили бойову частину російського реактивного безпілотника, яка впала неподалік приватного будинку після ураження силами протиповітряної оборони

Про це повідомила поліція Рівненської області, передає RegioNews .

За даними правоохоронців, після ураження ворожого БпЛА його бойова частина відокремилася від корпусу та впала поблизу приватного домоволодіння.

На місце прибули вибухотехніки поліції Рівненщини. Фахівці розрядили боєприпас і привели його в безпечний стан, після чого транспортували на тимчасовий підривний майданчик, де бойову частину контрольовано знищили.

Поліція закликає громадян не наближатися до підозрілих або вибухонебезпечних предметів і не торкатися їх. Про такі знахідки потрібно негайно повідомляти за номерами 102 або 101.

Нагадаємо, в Одесі рятувальники та вибухотехніки знешкодили російський безпілотник, який влучив у 24-поверховий житловий будинок і застряг у фасаді на рівні 15 поверху.