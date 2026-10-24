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24 октября 2026, 11:59

Российская атака на пригород Днепра: в больнице скончался мужчина с тяжелыми ожогами

24 октября 2026, 11:59
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Фото: Днепропетровская ОВА
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В больнице скончался 33-летний мужчина, получивший тяжелые ожоги в результате российской атаки на склады в пригороде Днепра 20 октября. Несмотря на усилия медиков, спасти его не удалось

Об этом сообщили в Днепропетровской областной военной администрации, передает RegioNews .

По информации ОВА, мужчина находился в крайне тяжелом состоянии из-за ожогов всего тела. Медики до последнего сражались за его жизнь, однако он скончался в больнице.

Таким образом, в результате российского удара по складам в пригороде Днепра 20 октября погибли три человека. Еще трое пострадавших получили ранения.

Напомним, на рассвете 20 октября российские войска совершили атаку на Днепр . Повреждены частные дома в пригороде обошлось без пострадавших.

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