Фото: Днепропетровская ОВА

В больнице скончался 33-летний мужчина, получивший тяжелые ожоги в результате российской атаки на склады в пригороде Днепра 20 октября. Несмотря на усилия медиков, спасти его не удалось

Об этом сообщили в Днепропетровской областной военной администрации, передает RegioNews .

По информации ОВА, мужчина находился в крайне тяжелом состоянии из-за ожогов всего тела. Медики до последнего сражались за его жизнь, однако он скончался в больнице.

Таким образом, в результате российского удара по складам в пригороде Днепра 20 октября погибли три человека. Еще трое пострадавших получили ранения.

Напомним, на рассвете 20 октября российские войска совершили атаку на Днепр . Повреждены частные дома в пригороде обошлось без пострадавших.