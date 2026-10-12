Атака на Дніпро: загинув чоловік

Фото: Національна поліція

12 жовтня росіяни обстріляли Дніпро. Наразі у місті розгорнули мобільний пункт прийому для громадян

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

Внаслідок російського обстрілу пошкоджені вікна у житловому багатоповерховому будинку та інших будівлях. На жаль, внаслідок атаки загинув 59-річний чоловік.

"На місці працюють групи слідчих, які проводять огляди, документують пошкодження та збирають докази воєнного злочину, вчиненого військовими рф проти мирного населення", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, що раніше російські війська атакували чотири райони Дніпропетровщини. У Дніпрі постраждали четверо людей, зокрема двоє дітей. На Нікопольщині поранений рятувальник, у Синельниківському районі — чоловік.