Атака на Дніпро: загинув чоловік
12 жовтня росіяни обстріляли Дніпро. Наразі у місті розгорнули мобільний пункт прийому для громадян
Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.
Внаслідок російського обстрілу пошкоджені вікна у житловому багатоповерховому будинку та інших будівлях. На жаль, внаслідок атаки загинув 59-річний чоловік.
"На місці працюють групи слідчих, які проводять огляди, документують пошкодження та збирають докази воєнного злочину, вчиненого військовими рф проти мирного населення", - кажуть в поліції.
Нагадаємо, що раніше російські війська атакували чотири райони Дніпропетровщини. У Дніпрі постраждали четверо людей, зокрема двоє дітей. На Нікопольщині поранений рятувальник, у Синельниківському районі — чоловік.
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