Атака на Днепр: погиб мужчина

Фото: Национальная полиция

12 октября россияне обстреляли Днепр. В городе развернули мобильный пункт приема для граждан

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

В результате российского обстрела повреждены окна в жилом многоэтажном доме и других зданиях. К сожалению, в результате атаки погиб 59-летний мужчина.

"На месте работают группы следователей, которые проводят осмотры, документируют повреждения и собирают доказательства военного преступления, совершенного военными РФ против мирного населения", - говорят в полиции.

Напомним, что ранее российские войска атаковали четыре района Днепропетровщины . В Днепре пострадали четыре человека, в том числе двое детей. В Никопольщине ранен спасатель, в Синельниковском районе — мужчина.