У Києві неповнолітні жорстоко напали на двох жінок на Подолі через "неприязнь до безхатьків"

Фото: Київська міська прокуратура

У Києві ювенальні прокурори повідомили про підозру двом неповнолітнім хлопцям, яких підозрюють у хуліганських нападах на двох жінок на Подолі

Про це повідомила Подільська окружна прокуратура міста Києва, передає RegioNews .

За даними слідства, 16-річний та 17-річний хлопці ввечері на Поштовій площі помітили першу потерпілу. Під час нападу один із них бив жінку по голові кастетом, а інший завдав кілька ударів ножем.

Унаслідок нападу жінка отримала тяжкі тілесні ушкодження.

Після цього підозрювані втекли з місця події.

Того ж вечора, за версією слідства, 16-річний хлопець, який раніше завдав ножових поранень першій потерпілій, влаштував конфлікт з іншою жінкою. Під час інциденту він кілька разів ударив її кастетом.

Правоохоронці затримали обох неповнолітніх у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Дії кожного з підозрюваних кваліфіковано за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство із застосуванням холодної зброї чи іншого предмета, заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень.

Крім того, 16-річному хлопцю додатково інкримінують ч. 1 ст. 121 КК України — умисне тяжке тілесне ушкодження.

За хуліганство підозрюваним загрожує від трьох до семи років позбавлення волі, а за умисне тяжке тілесне ушкодження — до восьми років ув’язнення.

Нагадаємо, що у Харківській області судили чоловіка за вбивство. Виявилось, що він систематично бив співмешканку, а останнього побиття вона вже не пережила.