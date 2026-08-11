У Києві неповнолітні жорстоко напали на двох жінок на Подолі через "неприязнь до безхатьків"
У Києві ювенальні прокурори повідомили про підозру двом неповнолітнім хлопцям, яких підозрюють у хуліганських нападах на двох жінок на Подолі
Про це повідомила Подільська окружна прокуратура міста Києва, передає RegioNews.
За даними слідства, 16-річний та 17-річний хлопці ввечері на Поштовій площі помітили першу потерпілу. Під час нападу один із них бив жінку по голові кастетом, а інший завдав кілька ударів ножем.
Унаслідок нападу жінка отримала тяжкі тілесні ушкодження.
Після цього підозрювані втекли з місця події.
Того ж вечора, за версією слідства, 16-річний хлопець, який раніше завдав ножових поранень першій потерпілій, влаштував конфлікт з іншою жінкою. Під час інциденту він кілька разів ударив її кастетом.
Правоохоронці затримали обох неповнолітніх у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Дії кожного з підозрюваних кваліфіковано за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство із застосуванням холодної зброї чи іншого предмета, заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень.
Крім того, 16-річному хлопцю додатково інкримінують ч. 1 ст. 121 КК України — умисне тяжке тілесне ушкодження.
За хуліганство підозрюваним загрожує від трьох до семи років позбавлення волі, а за умисне тяжке тілесне ушкодження — до восьми років ув’язнення.
Нагадаємо, що у Харківській області судили чоловіка за вбивство. Виявилось, що він систематично бив співмешканку, а останнього побиття вона вже не пережила.