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15 липня 2026, 09:26

Ракетно-дронові удари по Одещині: пошкоджені багатоповерхівка, підприємство та газопровід, є жертви

15 липня 2026, 09:26
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Фото: ОВА
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Масована комбінована ракетно-дронова атака на Одещину триває вже пʼяту добу поспіль. Ворог цілеспрямовано завдає ударів по цивільній, промисловій та портовій інфраструктурі регіону, а також по мирному населенню

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

В Одесі внаслідок ракетного удару пошкоджений багатоповерховий будинок. Наразі відомо про трьох загиблих людей, ще щонайменше троє громадян отримали поранення та перебувають під наглядом лікарів. Надзвичайники врятували трьох мешканців, серед яких двоє дітей.

Також у місті зазнали руйнувань нежитлова будівля та газопровід, через що виникла пожежа – її вже ліквідували.

Крім того, ушкодження зафіксовано на виробничому підприємстві, де постраждали одноповерхова будівля, склад готової продукції та вантажні автомобілі. Пожежі на цих об'єктах також загасили.

На півдні області через атаку безпілотників пошкоджена операторська автозаправної станції.

Інформації про інших загиблих або постраждалих наразі немає.

На місцях влучань працюють всі екстрені й комунальні служби, правоохоронці документують наслідки російських ударів.

Нагадаємо, російські війська завдали ракетного удару по Одесі 14 липня близько 23:00. Близько сьомої ранку 15 липня ворог знову атакував Одесу.

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