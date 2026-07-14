Бензин в Україні дешевшає: які ціни на АЗС
В Україні регулярно змінюються ціни на пальне через загострення ситуації на Сході. Стало відомо, як змінились ціни на АЗС
Про це повідомляє "Мінфін", передає RegioNews.
Станом на 14 липня середні ціни на АЗС в Україні такі:
- бензин А-95 преміум – 78,72 гривні за літр (+0,32 гривні);
- бензин А-95 – 74,62 гривні за літр (-0,01 гривні);
- бензин А-92 – 69,50 гривні за літр (-0,043%);
- дизпальне – 76,11 гривні за літр (+0,09 гривні);
- автогаз – 40,00 гривні за літр (-0,02 гривні).
Нагадаємо, раніше у Міністерстві енергетики України зазначили, що Україна має достатні резерви пального для забезпечення стабільної роботи економіки та критичної інфраструктури. При цьому постійно триває моніторинг запасів.
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