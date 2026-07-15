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Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, передає RegioNews.

Один із ударів прийшовся поблизу медичних закладів – у районі з жвавим рухом людей та транспорту. Інші КАБи, за попередньою інформацією, поцілили по об'єктах інфраструктури.

Підтверджено загибель трьох людей. Ще семеро отримали поранення.

"В епіцентрі одного з ударів перебували цивільні люди й транспорт. Це черговий свідомий удар росіян по мирному населенню", – наголосив очільник ОВА.

Нагадаємо, вночі та рано вранці 15 липня російські війська атакували автозаправні станції у Зарічному та Ковпаківському районах міста Суми. Важко поранений водій маршрутки.