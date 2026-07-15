Росіяни скинули шість КАБів на Суми: є влучання біля медзакладів, троє людей загинули
Вранці 15 липня ворог атакував місто Суми, випустивши шість керованих авіабомб
Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, передає RegioNews.
Один із ударів прийшовся поблизу медичних закладів – у районі з жвавим рухом людей та транспорту. Інші КАБи, за попередньою інформацією, поцілили по об'єктах інфраструктури.
Підтверджено загибель трьох людей. Ще семеро отримали поранення.
"В епіцентрі одного з ударів перебували цивільні люди й транспорт. Це черговий свідомий удар росіян по мирному населенню", – наголосив очільник ОВА.
Нагадаємо, вночі та рано вранці 15 липня російські війська атакували автозаправні станції у Зарічному та Ковпаківському районах міста Суми. Важко поранений водій маршрутки.
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