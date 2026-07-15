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15 липня 2026, 10:27

На Львівщині легковик влетів у трактор: загинув чоловік

15 липня 2026, 10:27
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Фото: поліція
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ДТП сталася 14 липня близько 8:40 неподалік міста Радехів у Шептицькому районі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Автомобіль Daewoo Lanos, яким керував 39-річний житель райцентру, зіткнувся з трактором CASE IHMX335.

Внаслідок зіткнення водій легковика отримав травми, від яких помер на місці.



За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Поліцейські встановлюють обставини події.

Нагадаємо, вранці 11 липня на трасі у Львівській області легковик зіткнувся з автобусом, в якому перебували 45 пасажирів. Одна людина загинула, ще двоє отримали травми.

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