На Львівщині легковик влетів у трактор: загинув чоловік
ДТП сталася 14 липня близько 8:40 неподалік міста Радехів у Шептицькому районі
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Автомобіль Daewoo Lanos, яким керував 39-річний житель райцентру, зіткнувся з трактором CASE IHMX335.
Внаслідок зіткнення водій легковика отримав травми, від яких помер на місці.
За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Поліцейські встановлюють обставини події.
Нагадаємо, вранці 11 липня на трасі у Львівській області легковик зіткнувся з автобусом, в якому перебували 45 пасажирів. Одна людина загинула, ще двоє отримали травми.
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