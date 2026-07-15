Акторка Наталка Денисенко зізналась, скільки витрачає на своє волосся
Акторка Наталка Денисенко розповіла, що вона не економить на волоссі. За її словами, для неї це важлива частина образу
Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.
За словами Наталки Денисенко, вона завжди приділяє увагу волоссю. Виявилось, що акторка не любить на цьому заощаджувати.
"Я нарощую, фарбую, догляди всілякі, шампуні. Я не рахувала, але це велика сума. Десь 30 тисяч гривень може вийти", - зізналась артистка.
Нагадаємо, раніше відомий режисер Алан Бадоєв розповідав, на чому заробляє під час війни. Виявилось, що його документальне кіно є, скоріше, культурним проєктом, аніж комерційним. Проте, за його словами, він заробляє на продюсуванні артистів.
Фанатка українського актора переписала на нього будинокВсі новини »
14 липня 2026, 01:35Українську співачку шантажували фото 18+
14 липня 2026, 00:55Співачка Оля Полякова прийшла до Верховної Ради із заявою
14 липня 2026, 00:35
13 липня 2026
"Я така сама людина!": з якими труднощами тяжкопоранені ветерани стикаються в мирному житті
Відсутність уваги з боку органів влади, недостатня пенсія та нерозуміння з боку громадськості. Ветерани, які отримали інвалідність на фронті, розповіли про особливості їх адаптації до цивільного життя
09 липня 2026
Бунт проти ТЦК у Львові. Чим загрожують Україні подібні протести
Радикалізація українського суспільства і, у відповідь, силових структур може призвести до того, що демократичну Україну знищить не Кремль, а самі українці, як прості громадяни, так і обрана ними влада
01 липня 2026
Корупційний марафон. Що відомо про нові справи НАБУ проти нардепів від "Слуги народу"
Верховна Рада IX скликання увійде в історію великою кількістю корупційних скандалів та кримінальних справ
26 червня 2026
Замінована країна. Чи можна повернути життя на "мертві землі"
Україна є найбільш замінованою країною світу: до 20% всієї величезної території забруднено вибухонебезпечними предметами. Про те, як люди виживають за таких умов, і які заходи варто було би вжити для ...
Співака Володимира Дантеса купила фанатка за 15 тисяч
15 липня 2026, 01:35"Я би дуже хотіла його побачити": переможниця "Холостяка" розповіла про стосунки з Цимбалюком
15 липня 2026, 00:35В Україні обвалились ціни на "борщовий набір": які ціни на популярні овочі
14 липня 2026, 23:55Бензин в Україні дешевшає: які ціни на АЗС
14 липня 2026, 23:35Російський дрон атакував судно під прапором Маршаллових Островів на Одещині: є загиблі
14 липня 2026, 22:58Українка поскаржилась, що її доньку роздягнули просто в залі польського аеропорту
14 липня 2026, 22:55ЗАЕС знову опинилася в стані блекауту
14 липня 2026, 22:28Артилерія та дрони: ворог завдав серії ударів по житлових кварталах Херсона
14 липня 2026, 21:58На Миколаївщині фанат "Новороссии" зливав росіянам дані про ЗСУ
14 липня 2026, 21:50
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
"Я така сама людина!": з якими труднощами тяжкопоранені ветерани стикаються в мирному житті
Бунт проти ТЦК у Львові. Чим загрожують Україні подібні протести
Всі блоги »