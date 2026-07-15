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15 липня 2026, 00:55

Акторка Наталка Денисенко зізналась, скільки витрачає на своє волосся

15 липня 2026, 00:55
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Фото з відкритих джерел
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Акторка Наталка Денисенко розповіла, що вона не економить на волоссі. За її словами, для неї це важлива частина образу

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

За словами Наталки Денисенко, вона завжди приділяє увагу волоссю. Виявилось, що акторка не любить на цьому заощаджувати.

"Я нарощую, фарбую, догляди всілякі, шампуні. Я не рахувала, але це велика сума. Десь 30 тисяч гривень може вийти", - зізналась артистка.

Нагадаємо, раніше відомий режисер Алан Бадоєв розповідав, на чому заробляє під час війни. Виявилось, що його документальне кіно є, скоріше, культурним проєктом, аніж комерційним. Проте, за його словами, він заробляє на продюсуванні артистів.

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