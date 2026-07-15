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Через бойові дії та обстріли енергетичної інфраструктури тимчасово залишаються без електропостачання частина споживачів у чотирьох регіонах

Про це повідомляє Міненерго, передає RegioNews.

Йдеться про Дніпропетровську, Запорізьку, Сумську та Харківську області.

"Енергетики працюють, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі українців. Відновлювальні роботи тривають цілодобово", – йдеться у повідомленні.

Крім того, через негоду без електропостачання залишаються понад 50 населених пунктів на Дніпропетровщині, Черкащині, Київщині, Кіровоградщині, Миколаївщині, Тернопільщині та Сумщині. Ремонтні бригади працюють над відновленням.

Зазначається, що застосування обмежень електроенергії 15 липня не прогнозується. Споживачів просять, за можливості, перенести активне енергоспоживання на денний час – з 10:00 до 16:00. Це допомагає знизити навантаження на систему.

Нагадаємо, у ніч на 15 липня РФ атакувала Україну двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 та 122 ударними БпЛА типу Shahed. Зафіксовано влучання ракет та дронів на 19 локаціях