На Чернігівщині у річці знайшли мертвим 10-річного хлопчика

Фото: ДСНС

Трагедія сталась у селі Бірки Остерської територіальної громади. Там раніше зникли 10-річний хлопчик та його 17-річний брат

Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.

На жаль, 10-річний хлопчик не вижив. Його тіло місцеві жителі підняли на берег. При цьому рятувальники досі шукають його старшого брата.

"Пошуки його 17-річного брата тривають. Від ДСНС до робіт залучили 4 рятувальників, 1 одиницю техніки та човен", - кажуть рятувальники.

Нагадаємо, раніше на Кіровоградщині зі ставка дістали тіло чоловіка. Обставини та причину смерті встановлюють правоохоронці.