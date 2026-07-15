На Рівненщині чоловік підірвав себе гранатою у будинку
Подія сталася 13 липня у селищі Млинів Дубенського району
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Близько 21:00 до поліції звернулася 53-річна жителька селища, яка повідомила, що виявила свого сина без ознак життя.
Правоохоронці встановили, що 34-річний чоловік зачинився у власному будинку та підірвав ручну бойову гранату. Від отриманих внаслідок вибуху травм він загинув на місці.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України з приміткою "самогубство". Розслідування триває.
Нагадаємо, у Кропивницькому у банку 81-річний чоловік під час конфлікту через незгоду з виплатою грошей облив себе легкозаймистою речовиною та підпалив. Від госпіталізації він відмовився, медики оцінили його стан як некритичний.
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