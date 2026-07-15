На Харківщині знайшли матір, яка жорстоко побила дитину: в неї виявилось ще троє дітей

Фото: Національна поліція

У соцмережах жителі Харківщини поширювали відео, де жінка жорстоко б'є маленького хлопчика. Правоохоронці знайшли її

Про це повідомляє прокуратура Харківської області, передає RegioNews.

Виявилось, що маленького хлопчика била 48-річна жінка. Раніше вона вже притягувалась до адміністративної відповідальності за невиконання батьківських обов’язків. На кадрах, які шокували соцмережі раніше, вона била маленького сина.

З'ясувалось, що у жінки, крім того хлопчика, є ще троє дітей. Зараз їх вилучили з родини та відправили до медичного закладу для проведення обстеження та надання необхідної допомоги.

Нагадаємо, раніше на Київщині чоловік у стані сп'яніння побив свого 7-річного сина. Хлопчика госпіталізували з травмами. Чоловікові загрожує ув'язнення.