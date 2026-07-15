На Харківщині знайшли матір, яка жорстоко побила дитину: в неї виявилось ще троє дітей
У соцмережах жителі Харківщини поширювали відео, де жінка жорстоко б'є маленького хлопчика. Правоохоронці знайшли її
Про це повідомляє прокуратура Харківської області, передає RegioNews.
Виявилось, що маленького хлопчика била 48-річна жінка. Раніше вона вже притягувалась до адміністративної відповідальності за невиконання батьківських обов’язків. На кадрах, які шокували соцмережі раніше, вона била маленького сина.
З'ясувалось, що у жінки, крім того хлопчика, є ще троє дітей. Зараз їх вилучили з родини та відправили до медичного закладу для проведення обстеження та надання необхідної допомоги.
Нагадаємо, раніше на Київщині чоловік у стані сп'яніння побив свого 7-річного сина. Хлопчика госпіталізували з травмами. Чоловікові загрожує ув'язнення.
13 липня 2026
"Я така сама людина!": з якими труднощами тяжкопоранені ветерани стикаються в мирному житті
Відсутність уваги з боку органів влади, недостатня пенсія та нерозуміння з боку громадськості. Ветерани, які отримали інвалідність на фронті, розповіли про особливості їх адаптації до цивільного життя
09 липня 2026
Бунт проти ТЦК у Львові. Чим загрожують Україні подібні протести
Радикалізація українського суспільства і, у відповідь, силових структур може призвести до того, що демократичну Україну знищить не Кремль, а самі українці, як прості громадяни, так і обрана ними влада
01 липня 2026
Корупційний марафон. Що відомо про нові справи НАБУ проти нардепів від "Слуги народу"
Верховна Рада IX скликання увійде в історію великою кількістю корупційних скандалів та кримінальних справ
26 червня 2026
Замінована країна. Чи можна повернути життя на "мертві землі"
Україна є найбільш замінованою країною світу: до 20% всієї величезної території забруднено вибухонебезпечними предметами. Про те, як люди виживають за таких умов, і які заходи варто було би вжити для ...
Український дрон атакував російський Мі-8 у Бєлгородській області
15 липня 2026, 14:05Росіяни вдарили по Дніпропетровщині: є загиблий
15 липня 2026, 13:35На Одещині частина отримала 15 мільйонів за військових, яких не існувало
15 липня 2026, 13:00СБУ викрила жителя Київщини, який допомагав росіянам шукати українську ППО
15 липня 2026, 12:40На Чернігівщині у річці знайшли мертвим 10-річного хлопчика
15 липня 2026, 11:30Смертельна ДТП на Дніпропетровщині: вантажівка розчавила легковик
15 липня 2026, 11:12Влада і шалені гроші: дві причини звільнення Федорова
15 липня 2026, 10:57Росіяни скинули шість КАБів на Суми: є влучання біля медзакладів, троє людей загинули
15 липня 2026, 10:42На Львівщині легковик влетів у трактор: загинув чоловік
15 липня 2026, 10:27
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
"Я така сама людина!": з якими труднощами тяжкопоранені ветерани стикаються в мирному житті
Бунт проти ТЦК у Львові. Чим загрожують Україні подібні протести
Всі блоги »