У Херсоні російський дрон атакував авто: загинули двоє чоловіків
У понеділок, 6 липня, близько 08:30 російський безпілотник атакував цивільний автомобіль у Центральному районі Херсона
Про це повідомив керівник Херсонської МВА Ярослав Шанько, передає RegioNews.
За його словами, внаслідок удару загинули двоє чоловіків. Вони отримали травми, несумісні з життям.
Ще двоє жінок віком 53 і 54 років зазнали поранень. У постраждалих діагностовано контузії, мінно-вибухові травми та закриті черепно-мозкові травми. Наразі вони госпіталізовані та отримують необхідну медичну допомогу.
Медики та екстрені служби працюють на місці події.
Нагадаємо, за даними ООН, через атаки РФ кількість жертв серед цивільних в Україні зросла на 40%. Так, 1 грудня 2025 року по 31 травня 2026 року задокументовано загибель 1272 цивільних осіб і поранення 6871 людини.
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