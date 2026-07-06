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На Львівщині зіткнулися мотоцикл і велосипед: травмовано 11-річного хлопчика
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06 липня 2026, 12:08

На Львівщині зіткнулися мотоцикл і велосипед: травмовано 11-річного хлопчика

06 липня 2026, 12:08
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Фото: Національна поліція
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На Львівщині внаслідок дорожньо-транспортної пригоди травмувалася дитина. Поліція розпочала розслідування

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що аварія сталася 5 липня близько 15:45 в одному із сіл Львівського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулися мотоцикл Loncin під керуванням 17-річного мешканця Волинської області та велосипед Ragazzi, яким керував 11-річний місцевий житель.

Унаслідок зіткнення хлопчик отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху).

Правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Нагадаємо, на Черкащині в ДТП постраждав 15-річний мопедист. Автомобіль ВАЗ зіткнувся з мопедом, яким керував підліток. Унаслідок аварії хлопець отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.

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