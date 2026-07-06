На Львівщині зіткнулися мотоцикл і велосипед: травмовано 11-річного хлопчика
На Львівщині внаслідок дорожньо-транспортної пригоди травмувалася дитина. Поліція розпочала розслідування
Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.
Зазначається, що аварія сталася 5 липня близько 15:45 в одному із сіл Львівського району.
Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулися мотоцикл Loncin під керуванням 17-річного мешканця Волинської області та велосипед Ragazzi, яким керував 11-річний місцевий житель.
Унаслідок зіткнення хлопчик отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований.
За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху).
Правоохоронці встановлюють усі обставини події.
Нагадаємо, на Черкащині в ДТП постраждав 15-річний мопедист. Автомобіль ВАЗ зіткнувся з мопедом, яким керував підліток. Унаслідок аварії хлопець отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.