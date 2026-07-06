12 років тюрми за зґвалтування в окупації: суд засудив бойовика "Каскаду"

Фото: Офіс Генерального прокурора

Прокурори в суді довели вину учасника оперативно-бойового тактичного формування “Каскад” так званої “ДНР”, підконтрольної РФ

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews .

Його засуджено за жорстоке поводження з цивільним населенням - порушення законів та звичаїв війни. Суд призначив покарання - 12 років позбавлення волі.

Прокурори довели, що засуджений брав участь у вторгненні в Україну у складі російських окупаційних військ. У квітні 2022 року ці підрозділи окупували місто Рубіжне Луганської області.

Під час окупації він вчинив сексуальне насильство щодо місцевої мешканки. Жінка перебувала в місті під контролем окупаційних військ і стала жертвою воєнного злочину.

Засуджений відшукав її у місці незаконного утримання, вивіз до квартири в одному з будинків Рубіжного та, погрожуючи зброєю, зґвалтував її.

Суд визнав докази сторони обвинувачення достатніми та ухвалив обвинувальний вирок за ч. 1 ст. 438 КК України.

Вирок набере законної сили після закінчення строку на апеляційне оскарження.

Нагадаємо, раніше Верховний Суд залишив без змін вирок жителю Львова за згвалтування 11-річного хлопчика. Зловмисник отримав 13 років позбавлення волі.