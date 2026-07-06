12 років тюрми за зґвалтування в окупації: суд засудив бойовика "Каскаду"
Прокурори в суді довели вину учасника оперативно-бойового тактичного формування “Каскад” так званої “ДНР”, підконтрольної РФ
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.
Його засуджено за жорстоке поводження з цивільним населенням - порушення законів та звичаїв війни. Суд призначив покарання - 12 років позбавлення волі.
Прокурори довели, що засуджений брав участь у вторгненні в Україну у складі російських окупаційних військ. У квітні 2022 року ці підрозділи окупували місто Рубіжне Луганської області.
Під час окупації він вчинив сексуальне насильство щодо місцевої мешканки. Жінка перебувала в місті під контролем окупаційних військ і стала жертвою воєнного злочину.
Засуджений відшукав її у місці незаконного утримання, вивіз до квартири в одному з будинків Рубіжного та, погрожуючи зброєю, зґвалтував її.
Суд визнав докази сторони обвинувачення достатніми та ухвалив обвинувальний вирок за ч. 1 ст. 438 КК України.
Вирок набере законної сили після закінчення строку на апеляційне оскарження.
Нагадаємо, раніше Верховний Суд залишив без змін вирок жителю Львова за згвалтування 11-річного хлопчика. Зловмисник отримав 13 років позбавлення волі.