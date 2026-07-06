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06 липня 2026, 17:46

Україна вразила НПЗ, ракетну бригаду та склади БпЛА ворога

06 липня 2026, 17:46
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Фото: Генштаб ЗСУ
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У ніч на 6 липня Сили оборони України завдали ударів по низці військових і логістичних об'єктів на території Росії та тимчасово окупованого Криму

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ, передає RegioNews.

Зокрема, українські військові повторно уразили нафтопереробний завод "Славнефть-ЯНОС" у Ярославлі. На території підприємства зафіксували вибухи та задимлення.

За даними Генштабу, завод є одним із найбільших нафтопереробних підприємств РФ із проєктною потужністю 15 млн тонн нафти на рік. Він виробляє бензин, дизельне та авіаційне паливо, мастильні матеріали й іншу продукцію, яка, зокрема, використовується для забезпечення військової логістики російської армії.

Також під удар потрапив нафтопереробний завод "НОВАТЭК-Усть-Луга" у Ленінградській області та пункт постійної дислокації 26-ї ракетної бригади РФ у районі міста Луга.

Крім того, Сили оборони уразили "ТЕС-Термінал-1" у Керчі. Це один із найбільших комплексів зі зберігання та перевалки світлих нафтопродуктів у тимчасово окупованому Криму, який забезпечує зберігання та відвантаження бензину, дизельного пального й інших нафтопродуктів, у тому числі для потреб російських окупаційних військ.

Окрім цього, українські військові уразили залізничний шляхопровід у районі Довжанська на Луганщині, який російські війська використовують для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів і матеріально-технічних засобів.

Також повідомляється про ураження складу безпілотників поблизу Червонопопівки та місця зосередження російської військової техніки біля Писарівки Луганської області.

У Генштабі зазначили, що ступінь завданих збитків наразі уточнюється.

Нагадаємо,що у Генеральному штабі Збройних сил України 6 липня підтвердили ураження Омського нафтопереробного заводу на відстані майже 2 500 км від державного кордону України.

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