12 років тюрми: суд заочно засудив поліцейського-зрадника із Запоріжжя

Фото: прокуратура Кіровоградської області

Фортечний районний суд м. Кропивницького ухвалив заочний вирок колишньому працівнику поліції Запорізької області, який після початку повномасштабного вторгнення добровільно перейшов на бік окупантів

Про це повідомила прокуратура Кіровоградської області, передає RegioNews .

Прокурорами Кіровоградської обласної прокуратури його визнано винним у колабораційній діяльності та призначено покарання у виді 12 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна.

Прокурори довели, що після захоплення частини Запорізької області правоохоронець зрадив присязі та погодився працювати в незаконно створеному окупаційному правоохоронному органі. Він обійняв посаду старшого оперуповноваженого в структурі, створеній представниками держави-агресора на тимчасово окупованій території.

За вироком суду засудженого також позбавлено права протягом 12 років обіймати посади в правоохоронних органах, органах державної влади, місцевого самоврядування та установах, що надають публічні послуги.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Управління СБУ в Кіровоградській області.

Нагадаємо, що прокурори Херсонської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальні акти стосовно шістьох жителів регіону, які пішли на службу до окупантів.