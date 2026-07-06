У Києві на ремонті скверу чиновник "нагрів" більше мільйона

Фото: Національна поліція

У Києві отримав підозру колишній чиновник "Київзеленбуду". Йдеться про розкрадання 1,1 мільйона на реконструкції скверу

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, "Київзеленбуд" оголосив тенденр на проведення ремонтних робіт у сквері по вулиці Митрополита Андрія Шептицького у Дніпровському районі Києва. За результатами з приватним підприємцем уклали договір на понад 18 мільйонів гривень.

Проте чиновник штучно завищив вартість будівельних матеріалів у кошторисній документації та підписав відповідні документи. Таким чином, він заволодів коштами з бюджету. Збитки оцінюють на понад 1,1 мільйона гривень.

Тепер йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що Голованівська окружна прокуратура викрила схему розкрадання бюджетних коштів на закупівлі палива для закладів освіти. Директор київського підприємства поставив до шкіл вугілля, яке за своїми характеристиками не відповідає державним стандартам.