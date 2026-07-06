Серія злочинів у Дніпрі: суд відправив до в’язниці "гастролера" на 8 років

Фото: поліція Дніпропетровської області

За зібраними поліцейськими доказами суд визнав винним чоловіка, який вчинив шахрайство, крадіжки та грабіж на території Новокодацького району. За скоєні злочини йому призначено покарання у вигляді 8 років позбавлення волі

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews .

У червні 2025 року засуджений під приводом здійснення телефонного дзвінка заволодів мобільним телефоном перехожого просто посеред вулиці. На початку липня він викрав телефон із приватного домоволодіння, де тривали ремонтні роботи.

Уже за кілька днів чоловік скоїв ще одну крадіжку — поцупив велосипед, який власниця залишила біля храму на вулиці Фортечній.

Згодом проник до приміщення ігрового залу для стрільби, звідки викрав обладнання для пневматичної стрільби, зокрема автомат, штурмові гвинтівки та інше спорядження.

У серпні зловмисник пограбував магазин на вулиці Метробудівській, відкрито заволодівши парфумами вартістю понад 6 тисяч гривень.

Правоохоронці повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 190 (шахрайство), ч. 4 ст. 185 (крадіжка) та ч. 4 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що у Соборному районі Дніпра 31-річний чоловік обікрав сусіда по лікарняній палаті, привласнивши 60 тисяч гривень. Зловмисника, який вже мав проблеми із законом, оперативно затримали правоохоронці.