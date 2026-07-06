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06 липня 2026, 16:30

ЗСУ атакували найпотужніший НПЗ окупантів в Омську

06 липня 2026, 16:30
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Фото: Генштаб ЗСУ
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У Генеральному штабі Збройних сил України 6 липня підтвердили ураження Омського нафтопереробного заводу на відстані майже 2 500 км від державного кордону України

Про це повідомив Генштаб ЗСУ, передає RegioNews.

У Генштабі зазначають, що на території зафіксовано влучання з подальшою пожежею, ступінь пошкоджень уточнюється.

За попередньою інформацією, уражено установку первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-11 проєктною потужністю 8,4 млн тонн нафти на рік.

Омський НПЗ став останнім із 11 найбільших виробників бензину в Росії, який уразили українські захисники. Це найпотужніше нафтопереробне підприємство країни-агресорки. За рік воно здатне переробити понад 21 млн тонн.

Також він має один із найвищих показників глибини переробки нафти в РФ (близько 99%).

Спеціалізується цей завод на випуску широкого спектра пального, мастил і нафтохімічної продукції. Ідеться, зокрема, про високооктанові автомобільні бензини (АІ-92, АІ-95, G-Drive 100), дизельне пальне класу "Євро-5", авіаційний гас (марок ТС-1 та РТ). Також він виробляє бензол, параксилол й ортоксилол, спеціалізовану продукцію та мастила, сировину для технічного вуглецю, моторних й індустріальних олив.

Омський НПЗ задіяний у забезпеченні загарбницьких угруповань російської армії.

Нагадаємо, що у ніч на 28 червня був удар по Слов'янському НПЗ у Краснодарському краї в РФ. У мережі показали кадри з супутника.

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