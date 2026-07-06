Удар по Києву: кількість жертв збільшилася, рятувальні роботи тривають
У Києві кількість загиблих внаслідок масованої російської атаки у ніч на 6 липня зросла до 14 людей, 56 постраждали - з них семеро діти
Про це повідомили у ДСНС, передає RegioNews.
З-під завалів багатоповерхівки у Подільському районі деблоковано тіло ще однієї людини.
Таким чином, кількість жертв російського обстрілу столиці зросла до 14 осіб.
Постраждали 56 людей, з них семеро дітей.
Пошуково-рятувальні роботи у багатоквартирних будинках, пошкоджених внаслідок атаки РФ, тривають за двома адресами у Подільському та Дарницькому районах.
Нагадаємо, в ніч на 6 липня Росія випустила по Україні 68 ракет і 351 дрон, головна ціль – Київ. Кількість жертв нічної російської атаки в столиці зросла до 11. Один із поранених чоловіків помер у лікарні.
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