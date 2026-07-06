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06 липня 2026, 16:59

На Тернопільщині викрили підпільну тютюнову фабрику: вилучено понад 3 тонни сировини

06 липня 2026, 16:59
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Фото: Офіс Генерального прокурора
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За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру особі, яка, за даними слідства, організувала незаконне виготовлення та зберігання з метою збуту тютюнової сировини

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Незаконне виробництво діяло у приміщеннях у селі Дністрове Чортківського району. Під час обшуків правоохоронці виявили понад 3,3 тонни тютюнової сировини - тютюн промислового виробництва.

Крім того, вилучено спеціальне обладнання, яке використовували для підготовки, обробки та подрібнення тютюну: сушарку, тютюно-подрібнювальний верстат і обладнання для зв’язування тютюнової сировини.

За результатами судових експертиз підтверджено, що вилучена продукція належить до підакцизних товарів.

Особі повідомлено про підозру за фактами незаконного виготовлення тютюну та незаконного зберігання з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів (ч. 1, ч. 2 ст. 204 КК України).

Нагадаємо, що правоохоронці припинили незаконний продаж тютюнових виробів через інтернет.

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