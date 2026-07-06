У Києві 7 липня – День жалоби після масованої атаки РФ

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Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, передає RegioNews.

За його словами, в цей день у столиці будуть приспущені державні прапори на всіх комунальних будівлях. Також рекомендовано приспустити прапори на будівлях державної та приватної форми власності.

Крім того, у Києві заборонені будь-які розважальні заходи.

Мер міста також додав, що пошуково-рятувальні роботи у пошкоджених будинках Подільського та Дарницького районів тривають.

Нагадаємо, в ніч на 6 липня російські війська завдали масованого удару балістичними і крилатими ракетами по Києву. Відомо про загибель 11 людей. Загалом постраждали 46 людей, з них 27 були госпіталізовані. Серед поранених – троє дітей.