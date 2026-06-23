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23 червня 2026, 18:59

На Дніпропетровщині керівниця КП через фіктивне працевлаштування родички вивела 1,6 млн грн

23 червня 2026, 18:59
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Фото: поліція Дніпропетровської області
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Слідчі повідомили про підозру посадовцям комунального підприємства міста Самар за розтрату бюджетних коштів через схему фіктивного працевлаштування

Про це повідомила поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

За даними слідства, посадові особи причетні до фіктивного працевлаштування жительки Чернівецької області – родички директорки комунального підприємства. Попри офіційне оформлення, жінка фактично не виконувала посадових обов’язків та не перебувала на робочому місці.

Для створення видимості її трудової діяльності директорка та бухгалтерка підприємства вносили недостовірні відомості до табелів обліку робочого часу, на підставі яких їй нараховувалась та виплачувалась заробітна плата.

З лютого 2023 року по лютий 2026 року фіктивно працевлаштованій особі було нараховано та виплачено понад 1,6 млн гривень заробітної плати та інших виплат.

Директорці та бухгалтеру комунального підприємства повідомлено про підозру ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 ККУ, а фіктивно працевлаштованій особі – за ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 ККУ.

Нагадаємо, що у Павлограді поліцейські викрили схему фіктивного працевлаштування на комунальному підприємстві. Директор комунального підприємства організував схему привласнення бюджетних коштів шляхом формального працевлаштування семи осіб, які фактично не виконували свої службові обов’язки.

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