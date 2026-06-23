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23 червня 2026, 22:40

У Дніпрі з солдата СЗЧ вимагали хабар за вплив на командира

23 червня 2026, 22:40
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Фото з відкритих джерел
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Чечелівський районний суд міста Дніпра затвердив угоду про визнання винуватості у справі про зловживання впливом. Виявилось, що з військового, який хотів повернутись на службу, вимагали хабар

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

У липні минулого року солдат самостійно повернувся до військової частини після СЗЧ. Там його знайомий, колишній військовий, сказав, що є людина, яка за грошову винагороду вирішує з керівництвом військової частини питання щодо самовільного залишення місця служби з метою подальшого ухилення від військової служби.

Коли солдат подзвонив, йому сказали, що за вплив на командира взводу резерву потрібно заплатити 3 500 доларів. Чоловік, який обіцяв вплив на командира взводу, уклав угоду про визнання винуватості.

Підсудний раніше несудимий і перерахував 50 тис грн на підтримку Збройних сил України. Його покарали штрафом у 150 тис грн.

Нагадаємо, раніше НАБУ та САП викрили посадовця Держприкордонслужби України та власника приватної компанії з виробництва дронів. Вони вимагали хабар у особливо великому розмірі.

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