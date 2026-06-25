Майже 2 млн грн збитків на відбудові Посад-Покровського: підозрюють підрядника та інженера

Фото: Херсонська обласна прокуратура

Правоохоронці повідомили директору будівельної компанії повідомлено про підозру у розтраті, привласненні чужого майна в особливо великих розмірах та службовому підробленні. Інженеру технагляду інкримінують службову недбалість

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура, передає RegioNews .

За даними слідства, підозрюваний – директор будівельної компанії, яка мала вести ремонтні роботи та зводити замість пошкоджених через бойові дії приватні житлові будинки у селі Посад-Покровське Чорнобаївської громади.

У квітні та листопаді 2024 року чоловік склав та подав до Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Херсонській області акти виконаних робіт на загальну суму майже 8 млн гривень. Втім, у зазначені документи підозрюваний вніс завідомо неправдиві дані щодо обсягів будівництва, кількості та вартості використаних матеріалів.

Інший підозрюваний – інженер технічного нагляду, який мав виявити порушення на об’єкті, не забезпечив належної перевірки та підписав акти виконаних робіт.

Таким чином підозрювані завдали збитків бюджету держави на суму майже 2 млн грн.

Нагадаємо, що посадовицю одного з органів місцевого самоврядування на Херсонщині підозрюють у внесенні недостовірних даних до щорічних декларацій. За даними слідства, вона не задекларувала майно та активи на понад 3,4 млн грн.