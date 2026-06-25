13:40  25 червня
У Чернігові ТЦК мобілізували іноземця
11:58  25 червня
Зникла в морі: на Одещині припинили активні пошуки 10-річної дівчинки
10:41  25 червня
У ДСНС показали наслідки атаки на АЗС у Сумах
UA | RU
UA | RU
25 червня 2026, 16:30

Майже 2 млн грн збитків на відбудові Посад-Покровського: підозрюють підрядника та інженера

25 червня 2026, 16:30
Читайте также на русском языке
Фото: Херсонська обласна прокуратура
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці повідомили директору будівельної компанії повідомлено про підозру у розтраті, привласненні чужого майна в особливо великих розмірах та службовому підробленні. Інженеру технагляду інкримінують службову недбалість

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура, передає RegioNews.

За даними слідства, підозрюваний – директор будівельної компанії, яка мала вести ремонтні роботи та зводити замість пошкоджених через бойові дії приватні житлові будинки у селі Посад-Покровське Чорнобаївської громади.

У квітні та листопаді 2024 року чоловік склав та подав до Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Херсонській області акти виконаних робіт на загальну суму майже 8 млн гривень. Втім, у зазначені документи підозрюваний вніс завідомо неправдиві дані щодо обсягів будівництва, кількості та вартості використаних матеріалів.

Інший підозрюваний – інженер технічного нагляду, який мав виявити порушення на об’єкті, не забезпечив належної перевірки та підписав акти виконаних робіт.

Таким чином підозрювані завдали збитків бюджету держави на суму майже 2 млн грн.

Нагадаємо, що посадовицю одного з органів місцевого самоврядування на Херсонщині підозрюють у внесенні недостовірних даних до щорічних декларацій. За даними слідства, вона не задекларувала майно та активи на понад 3,4 млн грн.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Херсонська область підрядник інженери
25 червня 2026
Чи перетвориться Україна на "Скелю"? Що відбувається у "полку Сирського"
Звірства у 425 ОШП рано чи пізно вдарять і по президенту Зеленському
18 червня 2026
На межі вибуху. Чому українці дедалі частіше йдуть на відкритий спротив
Не завжди дії місцевих і центральних органів влади знаходять підтримку з боку населення. У підсумку люди змушені об'єднувати зусилля для відстоювання суспільних інтересів в правовому полі та не тільки
17 червня 2026
Катування та сексуальне насильство. Чому питання реформи ТЦК більше не можна відкладати
Одеська область стала однією із найскандальніших у процесі мобілізації, в червні тут виявили в одному із ТЦК уже відверто бандитські методи впливу на людей
12 червня 2026
Політичні ігри. Чому найбільше місто Київщини ризикує замерзнути взимку
Місто Біла Церква раніше залишилося без міського голови, а зараз, схоже, може залишитися і без міської ради
На Харківщині поліція викрила серійного крадія
25 червня 2026, 17:58
Затор на шляху до Гостомельського шосе: на вулиці Міській заблоковано рух через аварію
25 червня 2026, 17:45
У Кропивницькому з колодязя врятували пару борсуків, які чекають на потомство
25 червня 2026, 17:19
На Кіровоградщині судитимуть групу, що ошукала родини зниклих безвісти військових
25 червня 2026, 16:59
На Дніпропетровщині посадовця підприємства судитимуть за забруднення повітря
25 червня 2026, 16:45
На Донеччині місцевий "зливав" росіянам локації Сил оборони і тепер хоче в РФ
25 червня 2026, 16:15
На Херсонщині викрили чиновницю, яка подала неправдиву декларацію
25 червня 2026, 15:58
За добу вода забрала життя 17 людей, серед яких 9 дітей
25 червня 2026, 15:49
На Житомирщині внаслідок ДТП померла 2-річна дитина
25 червня 2026, 15:45
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Чи перетвориться Україна на "Скелю"? Що відбувається у "полку Сирського"
На межі вибуху. Чому українці дедалі частіше йдуть на відкритий спротив
Всі публікації »
Геннадій Друзенко
Віктор Шлінчак
Валерій Пекар
Всі блоги »