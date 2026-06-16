Росіяни полюють на цивільних: у Нікополі внаслідок атак дронів є загиблі та поранені

Фото: поліція Дніпропетровської області

16 червня близько 15-ї години окупанти здійснили пряме влучання FPV-дроном по людях, які пішки поверталися додому однією з вулиць Нікополя

Про це повідомила поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews .

Внаслідок удару смертельні поранення отримали 51-річний чоловік та його 87-річна мати, яка була маломобільною та пересувалася за допомогою крісла колісного. Особу третього загиблого, який перебував разом із родиною, встановлюють.

Крім того, о 10-й ранку ще один ворожий дрон поцілив у вікно приватного будинку. Осколкових поранень зазнала 77-річна мешканка райцентру. Є пошкодження адміністративної будівлі, підприємства, магазинів, релігійної установи, приватних осель та транспортних засобів.

Також ще одна людина постраждала у Кам'янському районі, який опинився під атакою ворожих БпЛА. Там зазнала пошкоджень АЗС, понівечено автомобілі.

На місцях подій працюють правоохоронці. Поліція фіксує наслідки чергових воєнних злочинів РФ .

Нагадаємо, що у Краматорську Донецької області 16 червня російський безпілотник влучив у багатоповерховий житловий будинок. Внаслідок атаки постраждали чотири людини, а також виникла масштабна пожежа.