Фото: СБУ

Контррозвідка СБУ викрила ще одного ворожого агента на Дніпропетровщині. Ним виявився місцевий студент, який коригував обстріли Нікопольського району, який росіяни регулярно атакують КАБами, ударними дронами та артилерією

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на СБУ.

На замовлення окупантів хлопець наводив вогонь по місцях тимчасового базування та логістичних центрах Сил оборони. Також він намагався розвідати ключові мости та залізничні станції, які українські війська використовують для вантажних перевезень.

Для пошуку цілей фігурант обходив прифронтову місцевість, фіксував об'єкти на камеру телефону, а потім надсилав кураторам фото з прив’язкою до геолокацій на гугл-картах.

Як з’ясувало розслідування, російські спецслужби завербували хлопця, коли той шукав легкого заробітку в Телеграм-каналах. Перед основними завданнями він навіть пройшов "тест" від росіян – їздив до Києва, щоб відстежити місце паркування автомобіля військовослужбовця і передати координати куратору з РФ.

Після розвідвилазок на Дніпропетровщині студент виїхав на Черкащину, де орендував житло та сподівався "залягти на дно". Проте співробітники СБУ встановили його нову адресу та затримали. Під час обшуку в нього вилучили смартфон із доказами роботи на країну-агресора.

Агенту оголосили підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (держзрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше на Харківщині затримали агента російських спецслужб. Ним виявився 16-річний учень місцевої школи, який коригував удари окупантів по Чугуївському та Лозівському районах області.