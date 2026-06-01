У Дніпрі тренер з гімнастики розбещував 11-річну ученицю

У Дніпрі судили дитячого тренера зі спортивної гімнастики. Він намагався оскаржити вирок за розбещення своєї 11-річної учениці

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

Прокуратура довела обґрунтованість вироку та забезпечила позицію обвинувачення. За даними слідства, у 2018 році пів року під вигаданим приводом участі у фотосесії спортивної білизни для акробатики 53-річний тренер розбещував 11-річну ученицю.

Дитина тривалий час боялась розповісти про це дорослим. Згодом вона розповіла про це матері, а жінка одразу звернулась до поліції. Провина тренера доведена експертизою, показаннями свідків та потерпілої. Сам він провину не визнав.

"Колишній тренер відбуватиме призначене покарання - 7 років позбавлення волі за ч. 2 ст. 156 КК України. Санкція статті передбачає від 5 до 8 років", - повідомили в прокуратурі.

