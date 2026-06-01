01 червня 2026, 22:05

У Дніпрі тренер з гімнастики розбещував 11-річну ученицю

Фото з відкритих джерел
У Дніпрі судили дитячого тренера зі спортивної гімнастики. Він намагався оскаржити вирок за розбещення своєї 11-річної учениці

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

Прокуратура довела обґрунтованість вироку та забезпечила позицію обвинувачення. За даними слідства, у 2018 році пів року під вигаданим приводом участі у фотосесії спортивної білизни для акробатики 53-річний тренер розбещував 11-річну ученицю.

Дитина тривалий час боялась розповісти про це дорослим. Згодом вона розповіла про це матері, а жінка одразу звернулась до поліції. Провина тренера доведена експертизою, показаннями свідків та потерпілої. Сам він провину не визнав.

"Колишній тренер відбуватиме призначене покарання - 7 років позбавлення волі за ч. 2 ст. 156 КК України. Санкція статті передбачає від 5 до 8 років", - повідомили в прокуратурі.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті затримали 59-річного чоловіка, який ґвалтував онуку, поки її мати була в пологовому. Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі.

діти педофіл згвалтування Дніпро
01 червня 2026
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Про повоєнне зростання злочинності сьогодні говорять як цивільні, так і військові. Величезна кількість громадян має бойовий досвід. При цьому джерело та механізм виділення міжнародних коштів для відно...
29 травня 2026
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
У Івано-Франківську, який переживав справжній будівельний бум, викрили масштабну корупційну схему, пов'язану із забудовниками та міською радою
25 травня 2026
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
В Україні переглядаються підходи до вимог мобілізації. У Раді депутати зареєстрували законопроект який пропонує стягувати оплату із заброньованих. У МОЗ збираються зняти бронь з частини медиків для по...
22 травня 2026
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Історія з "порноофісами" потенційно є значно серйознішою за банальні корупційні схеми
