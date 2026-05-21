Фото: поліція

Слідчі завершили розслідування стосовно 39-річного жителя Кропивницького. Його обвинувачують у вчиненні аварії, яка призвела до смерті людини

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Наразі матеріали справи передані до суду.

Чоловіка судитимуть за розглядатимуть за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого).

Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, ДТП сталася 29 березня близько 20:35 поблизу села Давидківці Хмельницького району. Чоловік, керуючи авто Mazda CX-5, зіткнувся з автівкою Daewoo Matiz, за кермом якої перебувала 28-річна жінка.

Внаслідок зіткнення водійка Daewoo загинула на місці. Двоє її дітей віком 1 та 6 років, які перебували в салоні, отримали травми.