У ДТП на Сумщині загинув 16-річний мотоцикліст, ще один підліток у лікарні
Смертельна ДТП сталася 20 травня близько 15:30 у селі Старе Село Сумського району
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Попередньо встановлено, що 51-річний водій автомобіля Mercedes зіткнувся з мотоциклом KOVI, яким керував 16-річний хлопець.
Водій мотоцикла від отриманих травм загинув на місці. Його пасажира, також 16-річного хлопця, із травмами госпіталізували до лікарні.
За фактом події відкрито кримінальне провадження. Слідство триває.
Нагадаємо, ввечері 19 травня на Сумщині водій Audi збив жінку з 4-річною дитиною на пішохідному переході. Постражлалих госпіталізували.
