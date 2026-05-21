Смертельна ДТП сталася 20 травня близько 15:30 у селі Старе Село Сумського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Попередньо встановлено, що 51-річний водій автомобіля Mercedes зіткнувся з мотоциклом KOVI, яким керував 16-річний хлопець.

Водій мотоцикла від отриманих травм загинув на місці. Його пасажира, також 16-річного хлопця, із травмами госпіталізували до лікарні.

За фактом події відкрито кримінальне провадження. Слідство триває.

Нагадаємо, ввечері 19 травня на Сумщині водій Audi збив жінку з 4-річною дитиною на пішохідному переході. Постражлалих госпіталізували.