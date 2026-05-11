11 травня 2026, 07:04

На Одещині чоловік із ножем напав на військових ТЦК, є поранені

Фотоколаж: із відкритих джерел
В Одеській області стався збройний напад на військовослужбовців ТЦК та СП під час виконання службових обов'язків. Двоє військових отримали ножові поранення та перебувають у лікарні у важкому стані

Про інцидент повідомили в Одеському обласному ТЦК та СП, передає RegioNews.

За даними відомства, подія сталася 10 травня в селі Байбузівка Савранської громади Подільського району.

Група оповіщення разом із поліцейськими зупинила чоловіка для перевірки військово-облікових документів. Виявилося, що він перебуває в розшуку за порушення правил військового обліку.

Під час супроводження до територіального центру для оформлення адміністративних матеріалів чоловік раптово напав на військових і застосував холодну зброю. Унаслідок нападу двоє військовослужбовців отримали численні ножові поранення та були госпіталізовані.

В ТЦК заявили, що правоохоронці вже розпочали слідчі дії, а інцидент кваліфікують як замах на вбивство. Наразі триває розслідування, а підозрюваному загрожує кримінальна відповідальність.

Нагадаємо, у Дніпрі 4 травня під час здійснення заходів з оповіщення стався напад на представників Територіального центру комплектування. Місцевий житель здійснив постріли в бік працівників. Травмовані двоє представників ТЦК.

Читайте також: Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові

