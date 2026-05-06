На Дніпропетровщині посадовця ТЦК піймали на хабарі
У Дніпропетровській області правоохоронці викрили чиновника ТЦК. Його затримали прямо під час отримання хабаря
Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.
Як з'ясували правоохоронці, чиновник ТЦК вимагав 1 500 доларів США за вплив на прийняття рішення щодо виключення громадянина з військового обліку та внесення відповідних відомостей до Єдиного державного реєстру призовників.
Його затримали під час отримання коштів. Наразі чиновнику ТЦК повідомили про підозру. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.
Нагадаємо, раніше журналісти повідомляли про перевірки ТЦК в Дніпрі. У соцмережах поширюють відео, де нібито СБУ проводять затримання біля будівлі.
