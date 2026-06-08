Пальне в Україні подешевшало: які цінники на АЗС
В Україні змінюються ціни на АЗС на тлі загострення ситуації на Близькому Сході. При цьому деякі цінники почали падати
Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.
Станом на 8 червня середні ціни на пальне в Україні такі:
- бензин А-95 преміум – 79,36 гривні за літр;
- бензин А-95 – 75,47 гривні за літр;
- бензин А-92 – 69,66 гривні за літр;
- дизпальне – 84,51 гривні за літр;
- автогаз – 45,57 гривні за літр.
Нагадаємо, раніше у Міністерстві енергетики України зазначили, що Україна має достатні резерви пального для забезпечення стабільної роботи економіки та критичної інфраструктури. При цьому постійно триває моніторинг запасів.
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