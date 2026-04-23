В ночь на 23 апреля российские войска нанесли удар по Днепру. Враг попал в жилую застройку и гражданские объекты в разных районах города

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

Одно из попаданий пришлось на многоэтажку – огонь охватил несколько квартир. Кроме дома, в городе загорелись автомобили и магазин.

Известно о двух погибших. Число раненых возросло до восьми человек. Один человек до сих пор не выходит на связь.

Среди пострадавших два ребенка – девочки 9 и 14 лет, их доставили в больницу. Женщины 62 и 68 лет госпитализированы в состоянии средней тяжести. 35-летний мужчина будет лечиться амбулаторно.

Напомним, российские оккупанты 22 апреля почти 40 раз атаковали Никопольский, Криворожский и Синельниковский район Днепропетровской области с применением артиллерии, авиабомб и беспилотников.