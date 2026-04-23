23 апреля 2026, 06:51

Ночная атака на Днепр: враг попал в многоэтажку, есть погибшие и раненые

23 апреля 2026, 06:51
Фото: ОВА
В ночь на 23 апреля российские войска нанесли удар по Днепру. Враг попал в жилую застройку и гражданские объекты в разных районах города

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

Одно из попаданий пришлось на многоэтажку – огонь охватил несколько квартир. Кроме дома, в городе загорелись автомобили и магазин.

Известно о двух погибших. Число раненых возросло до восьми человек. Один человек до сих пор не выходит на связь.

Среди пострадавших два ребенка – девочки 9 и 14 лет, их доставили в больницу. Женщины 62 и 68 лет госпитализированы в состоянии средней тяжести. 35-летний мужчина будет лечиться амбулаторно.

Напомним, российские оккупанты 22 апреля почти 40 раз атаковали Никопольский, Криворожский и Синельниковский район Днепропетровской области с применением артиллерии, авиабомб и беспилотников.

21 апреля 2026
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
Социальная помощь в Украине во многом держится на человеческом факторе. Яркий пример – работа социальных работников. Многие из этих людей, несмотря на низкие зарплаты и ежедневные риски обстрелов, про...
17 апреля 2026
"Удар возмездия". Почему российских "ястребов войны" возмущают обстрелы Украины
Российские войска бьют по украинским многоэтажкам, но российские шовинисты этому уже не радуются
08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
