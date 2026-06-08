Атака на енергооб'єкт Чернігівщини: знеструмлено понад 48 тисяч споживачів
У Чернігівській області внаслідок російської атаки 8 червня знеструмлені понад 48 тисяч абонентів
Про це повідомило АТ "Чернігівобленерго", передає RegioNews.
"Попередньо внаслідок ворожої атаки на енергооб’єкт у Корюківському районі знеструмлено понад 48 тисяч абонентів у Корюківському і Новгород-Сіверському районах, - ідеться у повідомленні.
Енергетики працюють над відновленням електропостачання.
Нагадаємо, що упродовж доби російські війська масовано атакували Чернігівську область ударними безпілотниками. Під ударом опинилися цивільні об'єкти, підприємства та житловий сектор у кількох районах області.
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