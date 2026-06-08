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08 червня 2026, 22:56

Атака на енергооб'єкт Чернігівщини: знеструмлено понад 48 тисяч споживачів

08 червня 2026, 22:56
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Фото ілюстративне
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У Чернігівській області внаслідок російської атаки 8 червня знеструмлені понад 48 тисяч абонентів

Про це повідомило АТ "Чернігівобленерго", передає RegioNews.

"Попередньо внаслідок ворожої атаки на енергооб’єкт у Корюківському районі знеструмлено понад 48 тисяч абонентів у Корюківському і Новгород-Сіверському районах, - ідеться у повідомленні.

Енергетики працюють над відновленням електропостачання.

Нагадаємо, що упродовж доби російські війська масовано атакували Чернігівську область ударними безпілотниками. Під ударом опинилися цивільні об'єкти, підприємства та житловий сектор у кількох районах області.

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