Російські окупанти майже 40 разів атакували Дніпропетровщину
Російські окупанти 22 квітня майже 40 разів атакували Нікопольський, Криворізький та Синельниківський район Дніпропетровської області із застосуванням артилерії, авіабомб та безпілотників.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, передає RegioNews.
Зоокрема, у Нікополі, Червоногригорівській, Марганецькій, Покровській і Мирівській громадах Нікопольського району пошкоджені підприємство, приватні будинки та автівки.
У Зеленодольській громаді Криворізького району росіяни пошкодили приватний будинок.
У Покровській громаді Синельниківського району виникла пожежа.
Минулося без постраждалих, зазначив очільник ОВА.
Нагадаємо,що у Покровській громаді Нікопольського району Дніпропетровської області внаслідок російського удару пошкоджено рейсовий мікроавтобус, постраждали троє людей.