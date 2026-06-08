"Рейд" на залізницю ворога: у Брянській області знищено черговий російський локомотив

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Пілоти 413-го полку "Рейд" Сил безпілотних систем Збройних сил України завдали ураження по локомотиву у Брянській області РФ, яким росіяни перевозили військовий вантаж

Про це повідомив 413-го полк "Рейд", передає RegioNews .

"На території Брянської області РФ поблизу населеного пункту Пантусов оператори 413 полку СБС "Рейд" уразили локомотив, який противник використовував для перевезення військових вантажів", - йдеться у повідомленні.

Удар завданий приблизно за 40 кілометрів від державного кордону України.

Це вже третій російський локомотив, уражений операторами "Рейду" за останні чотири дні, повідомили військові.

Нагадаємо, що Сили безпілотних систем Збройних сил України уночі 7 червня завдали ураження по 26 об'єктах російських загарбників на тимчасово захоплених територіях України та в Брянській області РФ.