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08 червня 2026, 21:56

Вибух у Дніпрі: внаслідок детонації боєприпасу загинули двоє чоловіків

08 червня 2026, 21:56
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Фото ілюстративне
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У Дніпрі 8 червня внаслідок вибуху боєприпасу смертельні травми отримали двоє чоловіків. Від отриманих ушкоджень вони загинули на місці події

Про це повідомила поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

8 червня до поліції надійшло повідомлення про вибух на території приватного домоволодіння в Новокодацькому районі міста Дніпра.

На місці працює слідчо-оперативна група та працівники вибухотехнічної служби ГУНП в Дніпропетровській області.

Наразі правоохоронці проводять комплекс першочергових слідчих дій, спрямованих на встановлення всіх обставин.

За результатами огляду місця події та зібраних матеріалів буде надано правову кваліфікацію події.

Нагадаємо, що російські війська упродовж дня понад 40 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області, одна людина загинула, десятеро людей дістали поранень.

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