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08 червня 2026, 22:15

На Київщині викрили канал "продажу" жінок у сексуальне рабство

08 червня 2026, 22:15
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Фото: Національна поліція
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Жителька Вінниці вербувала жінок для нібито роботи. Згодом їх відправляли за кордон для сексуальної експлуатації

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

33-річна жінка створила групу в месенджері, де пропонувала жінка роботу за кордоном з високою зарплатою. Зокрема, у Німеччині та на Кіпрі. Правоохоронці затримали організаторку, коли вона намагалась переправити за кордон 28-річну жінку.

Організаторка насправді продавала жінок у сексуальне рабство. Наразі правоохоронці провели обшуки за місцем мешкання затриманої та вилучили гроші, а також інші речові докази, які підтверджують її протиправну діяльність. Їй повідомили про підозру.

Нагадаємо, що у Кривому Розі правоохоронці викрили схему торгівлі людьми, організовану під виглядом працевлаштування за кордоном.

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