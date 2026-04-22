На Житомирщині жінка вланосноруч віддала гроші аферистам: українців попередили про схему
На Житомирщині 37-річна жінка стала жертвою аферистів. Правоохоронці розпочали розслідування
Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.
37-річна жителька Дубенського району отримала повідомлення в Telegram від подруги, яка просила терміново позичити гроші. Жінка одразу перерахувала на вказаний рахунок 12 500 гривень. Проте згодом виявилось, що акаунт подруги зламали, а гроші забрали шахраї.
Правоохоронці радять:
- перевіряйте інформацію. Якщо близька людина просить гроші в месенджері — зателефонуйте їй особисто або поставте запитання, відповідь на яке знаєте лише ви двоє;
- не поспішайте. Шахраї створюють атмосферу терміновості ("треба прямо зараз", "скинь за 5 хвилин"), щоб ви не встигли обдумати ситуацію;
- звертайте увагу на реквізити. Зазвичай просять переказати кошти на картки третіх осіб або віртуальні рахунки, не пов’язані з вашими знайомими;
- захистіть свій акаунт. Обов’язково встановіть двофакторну автентифікацію в усіх месенджерах.
Нагадаємо, раніше в поліції попереджали українців про чергову схему аферистів. Шахраї масово розсилають повідомлення про нібито фінансову допомогу. Аферисти представляються представниками ООН. Водночас вони часто припускаються помилок. Наприклад, називають себе в чоловічому роді, хоча пишуть з жіночого акаунту.
21 квітня 2026
Всі блоги »