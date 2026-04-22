22 квітня 2026, 12:28

"Цикада" в Україні: МОЗ підтвердило новий субваріант COVID-19

22 квітня 2026, 12:28
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
В Україні лабораторно підтверджений випадок нового субваріанту коронавірусу лінії COVID-19 – "Цикада" (BA.3.2)

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

Новий субваріант виявили фахівці Центру громадського здоров'я під час секвенування – лабораторного дослідження, яке дозволяє генетично розшифрувати вірус та виявити, які мутації відбулися у геномі вірусу.

Виявлення такого субваріанту підтверджує спроможність національної системи громадського здоров’я своєчасно ідентифікувати нові варіанти вірусу.

Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що клінічні прояви нового субваріанту суттєво не відрізняються від інших форм COVID-19, однак мутації потребують подальшого спостереження, особливо серед груп ризику.

Симптоми субваріанту залишаються типовими для COVID-19: підвищена температура, кашель, нежить, головний біль, втома, втрата нюху або смаку, іноді – подразнення очей та висипи.

За даними медиків, субваріант "Цикада" вперше у світі був зафіксований у листопаді 2024 року в Південній Африці. З того часу він виявлявся щонайменше у 23 країнах. Назву "Цикада" він отримав через періодичність появи та тривалі "паузи" в активному поширенні.

Як відомо, нині у світі поширюється новий штам коронавірусу "Цикада". Вже зафіксовано щонайменше в 23 країнах. Зокрема, у США, Великій Британії, Гонконзі та Мозамбіку.

