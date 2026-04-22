"Цикада" в Україні: МОЗ підтвердило новий субваріант COVID-19

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

Новий субваріант виявили фахівці Центру громадського здоров'я під час секвенування – лабораторного дослідження, яке дозволяє генетично розшифрувати вірус та виявити, які мутації відбулися у геномі вірусу.

Виявлення такого субваріанту підтверджує спроможність національної системи громадського здоров’я своєчасно ідентифікувати нові варіанти вірусу.

Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що клінічні прояви нового субваріанту суттєво не відрізняються від інших форм COVID-19, однак мутації потребують подальшого спостереження, особливо серед груп ризику.

Симптоми субваріанту залишаються типовими для COVID-19: підвищена температура, кашель, нежить, головний біль, втома, втрата нюху або смаку, іноді – подразнення очей та висипи.

За даними медиків, субваріант "Цикада" вперше у світі був зафіксований у листопаді 2024 року в Південній Африці. З того часу він виявлявся щонайменше у 23 країнах. Назву "Цикада" він отримав через періодичність появи та тривалі "паузи" в активному поширенні.

Зокрема, у США, Великій Британії, Гонконзі та Мозамбіку.