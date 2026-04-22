Фото: поліція

Правоохоронці завершили розслідування щодо мешканця курортного селища, який самовільно захопив частину сусідської ділянки. Чоловік почав зводити на ній житло, не маючи жодних документів на землю чи будівництво

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Слідство встановило, що у 2022 році 38-річний чоловік зайняв 1,6 сотки землі поруч із власним обійстям. Він встиг встановити навіс та завезти будматеріали для котеджу. Насправді ж ця ділянка має законного власника.

Справа за фактом самовільного зайняття землі та будівництва (ч. 3 ст. 197-1 ККУ) направлена до суду. Чоловікові загрожує штраф, пробаційний нагляд або обмеження волі на строк до трьох років.

