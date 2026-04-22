22 квітня 2026, 11:39

Замах через GPS-трекер: в Одесі затримали агентку ФСБ

Фото: СБУ
Служба безпеки запобігла замовному вбивству українського військового в Одесі. У місті затримано агентку ФСБ, яка, за даними слідства, готувала ліквідацію командира підрозділу Сил спеціальних операцій ЗСУ

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає RegioNews.

За матеріалами справи, жінка встановила GPS-трекер на автомобіль військового, щоб російські спецслужби могли відстежувати його пересування та організувати напад із застосуванням вогнепальної зброї.

Слідство встановило, що підозрювана – колишня мешканка Кіровоградської області, яка тривалий час проживала в РФ. У поле зору ФСБ вона потрапила, коли звернулася до московського офісу політпроєкту Віктора Медведчука – "Другая Украина".

Після прибуття до Одеси агентка орендувала житло поблизу місця проживання військового, придбала автомобіль та встановила GPS-маячок під капот авто.

Отримані дані російська спецслужба планувала використати для підготовки замаху.

СБУ затримала жінку під час спроби втечі за кордон. Під час обшуку у неї вилучено телефон, через який вона координувала дії з куратором ФСБ.

Підозрюваній інкримінують державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Розслідування триває.

Нагадаємо, Контррозвідка Служби безпеки 21 квітня затримала неповнолітнього, який готував одразу два вибухи біля відділку поліції у Кременчуку Полтавської області. Під час обшуків у затриманого вилучили залишки складових до СВП та засоби зв'язку із доказами контактів з російським спецслужбістом.

