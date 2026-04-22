Замах через GPS-трекер: в Одесі затримали агентку ФСБ
Служба безпеки запобігла замовному вбивству українського військового в Одесі. У місті затримано агентку ФСБ, яка, за даними слідства, готувала ліквідацію командира підрозділу Сил спеціальних операцій ЗСУ
Про це повідомила пресслужба СБУ, передає RegioNews.
За матеріалами справи, жінка встановила GPS-трекер на автомобіль військового, щоб російські спецслужби могли відстежувати його пересування та організувати напад із застосуванням вогнепальної зброї.
Слідство встановило, що підозрювана – колишня мешканка Кіровоградської області, яка тривалий час проживала в РФ. У поле зору ФСБ вона потрапила, коли звернулася до московського офісу політпроєкту Віктора Медведчука – "Другая Украина".
Після прибуття до Одеси агентка орендувала житло поблизу місця проживання військового, придбала автомобіль та встановила GPS-маячок під капот авто.
Отримані дані російська спецслужба планувала використати для підготовки замаху.
СБУ затримала жінку під час спроби втечі за кордон. Під час обшуку у неї вилучено телефон, через який вона координувала дії з куратором ФСБ.
Підозрюваній інкримінують державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Розслідування триває.
