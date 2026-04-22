22 квітня 2026, 16:58

Смертельне зіткнення автівок у Харкові: поліція шукає свідків

Фото: поліція
Правоохоронці встановлюють обставини ДТП у Харкові, у якій загинула людина та ще троє отримали травми

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Аварія сталася 19 квітня близько 12:50. Водій Volkswagen Golf не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем Haval H6. Від отриманих травм водій Volkswagen помер на місці. Водія та двох пасажирів Haval госпіталізували з травмами різного ступеня тяжкості.

Поліція розслідує справу за фактом ДТП. Свідків та очевидців аварії просять допомогти слідству та звернутися за телефоном 063-06-66-876 або за адресою: м. Харків, вул. Миколи Хвильового, 22 (кабінет № 6).

Нагадаємо, вночі 21 квітня на Київщині вантажівка збила на смерть чоловіка на кріслі колісному. ДТП сталася поблизу села Підгірці Обухівського району.

21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
У Києві судитимуть чоловіка за продаж документів для ухилення від мобілізації
22 квітня 2026, 17:18
У Києві судитимуть 22-річного чоловіка за зґвалтування 11-річної дівчинки
22 квітня 2026, 16:54
Переправляли чоловіків до Румунії через гори: на Прикарпатті судитимуть двух ділків
22 квітня 2026, 16:37
Військовий з Дніпропетровщини виявився агентом РФ
22 квітня 2026, 16:30
На Закарпатті під час нічної пожежі загинуло подружжя
22 квітня 2026, 16:23
Приховав 13,8 млн грн: депутата Ужгородської міськради судитимуть за махінації з активами
22 квітня 2026, 16:10
На Київщині вантажівка збила на смерть чоловіка на кріслі колісному
22 квітня 2026, 15:57
У Вінниці поліція розслідує побиття 13-річної школярки однокласниками
22 квітня 2026, 15:43
У Києві судитимуть лікарку через смерть пацієнтки від інфаркту
22 квітня 2026, 15:39
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
Всі відео »
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Всі публікації »
