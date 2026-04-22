Правоохоронці встановлюють обставини ДТП у Харкові, у якій загинула людина та ще троє отримали травми

Аварія сталася 19 квітня близько 12:50. Водій Volkswagen Golf не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем Haval H6. Від отриманих травм водій Volkswagen помер на місці. Водія та двох пасажирів Haval госпіталізували з травмами різного ступеня тяжкості.

Поліція розслідує справу за фактом ДТП. Свідків та очевидців аварії просять допомогти слідству та звернутися за телефоном 063-06-66-876 або за адресою: м. Харків, вул. Миколи Хвильового, 22 (кабінет № 6).

Нагадаємо, вночі 21 квітня на Київщині вантажівка збила на смерть чоловіка на кріслі колісному. ДТП сталася поблизу села Підгірці Обухівського району.